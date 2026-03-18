Cultura: Anla, a Firenze s’inaugura la collettiva “Il Sacro nell’arte”

La collettiva “Il Sacro nell’arte”, organizzata dalla presidenza regionale toscana dell’Associazione nazionale lavoratori anziani-Anla aps, che si inaugura sabato 21 marzo alle 15.30 nel chiostro grande del convento SS. Annunziata dei Frati Servi di Santa Maria, a Firenze, giunge quest’anno alla ventiduesima edizione, premiata anche da una partecipazione senza precedenti: ben 32 artisti in mostra con opere in esclusiva, create per questo evento.

“La mostra ‘Il Sacro nell’Arte’ – spiega Fiorenza Ciullini, presidente regionale toscana di Anla aps – è comunione tra la rappresentazione artistica e la dimensione spirituale come massima espressione dell’essere umano. Questa XXII edizione, attraverso il numero sempre più alto ed una qualità sempre più significativa degli artisti espositori, dimostra di essere una delle più partecipate e sentite nella nostra città e non solo. Il tema ‘Il Senso dei sensi nella Bibbia’, pensato e studiato da fra Eliseo Maria Grassi, trova la sua massima ispirazione nei simboli legati ai sensi: tatto, vista, udito, gusto e olfatto che, attraverso le Sacre Scritture, il lettore riscopre anche come simboli, ponte tra il mondo fisico e quello spirituale”.

Molti artisti erano presenti già sin dalle prime edizioni come il testimonial Antonio Maestrini e tanti altri a cui si sono aggiunte new entry, indispensabili partecipazioni nel dare continuità a questo importante appuntamento che si svolge a ridosso di una ricorrenza tipicamente locale, il Capodanno fiorentino, il 25 marzo, Festa dell’Annunciazione, nel Chiostro grande del Convento della SS. Annunziata, la cui basilica–santuario è nel cuore dei fiorentini come scrisse padre David Maria Turoldo: “E la domenica è tutta la città che qui si dà convegno. Uno spettacolo con aspetti purtroppo anche abitudinari, inevitabilmente, ma nel profondo sempre sacro e vissuto e indicatore di quanto il santuario dell’Annunziata sia il centro spirituale della vita di Firenze e di tutta la regione”.

“Con grande soddisfazione ci accingiamo ad inaugurare la ventiduesima edizione della Collettiva ‘Il Sacro nell’Arte’ – sottolinea il presidente nazionale di Anla, Edoardo Patriarca – innanzitutto, per la presenza costante negli anni e per questo ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Poi, per il fatto che la Collettiva è diventata un evento culturale centrale nel panorama cittadino fiorentino, come testimonia il magnifico luogo in cui si svolge e la data stessa di apertura, prossima al Capodanno fiorentino; inoltre, da qualche anno, grazie all’equipe regionale toscana di Anla guidata da Fiorenza Ciullini, la Collettiva sta guadagnando attenzione a livello nazionale. Da ultimo, ma non per importanza, per il significato che ha questa manifestazione. È pensata, voluta e organizzata dai lavoratori anziani di Anla ed è aperta a tutte e a tutti, senza indicazioni di età, quasi a ribaltare ogni pregiudizio ageista”.

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