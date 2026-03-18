Diocesi: Susa, attivo a Bussoleno e Rivera di Almese lo sportello di inclusione socio-lavorativa “Laboratorio di opportunità”

Con il mese di marzo è stato attivato il nuovo Sportello di inclusione socio-lavorativa, denominato “Laboratorio di opportunità”, promosso dalla diocesi di Susa come segno concreto dell’attenzione pastorale verso le persone e le famiglie che vivono situazioni di fragilità economica, disoccupazione e difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.

Nel dare la notizia, la diocesi di Susa informa che lo Sportello è attivo presso la parrocchia di Bussoleno ogni 1° e 3° martedì del mese, dalle 16 alle 18, e presso la casa parrocchiale di Rivera di Almese il 2° e 4° martedì del mese, dalle 14.30 alle 16.30; a gestirlo operativamente un gruppo di volontari che hanno seguito un percorso formativo organizzato dalla Pastorale sociale e del lavoro e dalla Caritas diocesane.

L’accesso – viene spiegato – avviene su appuntamento tramite email a laboratoriodiopportunita@gmail.com o chiamando il numero 3274518839 nei giorni di lunedì/mercoledì/venerdì dalle 14.30 alle 18 (negli altri giorni ed orari sarà in funzione la segreteria telefonica).

“L’iniziativa – si legge in una nota – nasce dalla consapevolezza che il lavoro rappresenta non soltanto una necessità materiale, ma una dimensione fondamentale della dignità della persona e della piena partecipazione alla vita sociale. Lo Sportello offrirà ascolto, orientamento, supporto nella ricerca attiva del lavoro, accompagnamento nella stesura del curriculum e nella preparazione ai colloqui, oltre a favorire il collegamento con opportunità formative e occupazionali presenti sul territorio segusino e torinese. Non si tratta di un servizio accreditato, ma di un luogo dove poter trovare prima di tutto accoglienza e ascolto”.

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