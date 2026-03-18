Diocesi: Reggio Calabria, domani un convegno su mons. Portanova, arcivescovo tra ’800 e ’900

Prosegue il ciclo “Gli arcivescovi e la Chiesa reggina in età moderna e contemporanea” promosso dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria, in collaborazione con la diocesi di Reggio Calabria-Bova, l’Associazione culturale Anassilaos e la Biblioteca Pietro De Nava, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. Il prossimo si terrà domani, giovedì 19 marzo, alle 17, presso la Sala Giuffrè della Villetta De Nava di Reggio Calabria ed è dedicato alla figura di mons. Gennaro Portanova, arcivescovo reggino dal 1888 al 1908. A relazionare sarà Alfredo Focà, della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, che approfondirà il ruolo pastorale, culturale e sociale svolto da Portanova durante i vent’anni di episcopato. Porteranno i saluti istituzionali Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria; Daniela Neri, responsabile della Biblioteca De Nava; p. Pasquale Triulcio, direttore dell’Archivio diocesano di Reggio Calabria-Bova, e Stefano Iorfida, presidente dell’Associazione Anassilaos. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della storia ecclesiale reggina e rappresenta un’occasione per “riscoprire la figura di uno dei pastori più significativi della diocesi tra Ottocento e Novecento”.

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