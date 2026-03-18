Salute in Europa: card. Zuppi (Cei), “la pace dei popoli passa dal riconoscere la dignità di ogni vita umana”

“La pace dei popoli passa dal riconoscere la dignità di ogni vita umana, fin dal suo manifestarsi”. Così il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervenendo al convegno “Oggi chi è mio prossimo?”, svoltosi oggi a Roma. Riprendendo il Vangelo del Buon Samaritano, il porporato ha sottolineato che la domanda “chi è mio prossimo?” chiama le Conferenze episcopali europee a essere “la voce di quella parte della popolazione più vulnerabile, quella malata, quella ferita, dove alcune ferite psichiche, e penso alla guerra, penso ai bambini, resteranno per sempre cicatrici indelebili, più nella mente che nella pelle”. Card. Zuppi ha richiamato il senso profondo della cura: “Servire il prossimo è amare Dio nei fatti”, sottolineando che la professione sanitaria “funziona se c’è passione, questo potente interesse che tocchi tutte le dimensioni della vita”. Il porporato ha concluso invitando tutti a compiere “ogni sforzo, e in questo è compresa l’insistenza della preghiera, per la realizzazione della pace nei nostri territori e nel mondo intero”.

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