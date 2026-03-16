San Giuseppe: Lecce, a Minervino un convegno su “Le Tavole tra rito, cibo e cultura della legalità”

Le Tavole di San Giuseppe di Minervino di Lecce, Cocumola e Specchia Gallone entrano nel vivo nella loro edizione 2026 domani, martedì 17 marzo, con un convegno su San Giuseppe, padre putativo di Gesù: “uomo timorato di Dio che si distingue per la sua capacità di prendersi cura degli altri e di assumersi responsabilità importanti”. Il titolo del convegno è “Giuseppe: uomo giusto. Le Tavole tra rito, cibo e cultura della legalità”. Appuntamento alle 17.30 nella sala consiliare del Municipio dove sono previsti in apertura di serata i saluti istituzionale del sindaco di Minervino, Antonio Marte e di Salvatore Santese, presidente dell’associazione Mercatino del Gusto di Maglie. Relatori l’arcivescovo di Otranto, mons. Francesco Neri, sul tema “Giuseppe uomo fedele alla legge e custode premuroso”; Elsa di Meo, sociologa e studiosa delle tradizioni popolari, con “La civiltà del grano inseguendo l’anima del pane”; lo scrittore e giornalista Paolo Miggiano su “La legalità tra sacro e profano”; Matteo Foscarini, presidente dell’associazione “Rigenerazione Minervino”, su “I giovani e le tradizioni”. Interviene Antonio De Donno, già Procuratore capo della Repubblica di Brindisi. Modera la giornalista Leda Cesari. L’appuntamento rientra nel progetto “Borghi divini tra Santi, fiabe e megaliti”, organizzato per il quarto anno consecutivo dal Comune di Minervino e dall’associazione “Mercatino del Gusto” con il sostegno dell’Unione europea (NextGeneration EU), Italiadomani – Piano nazionale di ripresa e resilienza, Regione Puglia e Ministero della Cultura e patrocinio della Provincia di Lecce.

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