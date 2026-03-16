Tutela minori: Fidae, il Gonzaga Campus di Palermo riceve l’attestazione “Scuola sicura”

Il Gonzaga Campus di Palermo promuove per lunedì 23 marzo, alle 17 un incontro pubblico dedicato al tema della tutela dei minori, della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e della corresponsabilità educativa. Nel corso della serata, aperta alle famiglie, alle istituzioni, al mondo della scuola e alla città, sarà consegnata al Gonzaga Campus l’attestazione Fidae “Scuola sicura”. Il Gonzaga Campus si presenta come prima scuola in Sicilia ad adottare il Protocollo nazionale Fidae e a ricevere l’attestazione di conformità. All’incontro parteciperanno Virginia Kaladich (presidente nazionale Fidae) e Emanuele Montemarano (coordinatore dei lavori di stesura del Protocollo) che illustrerà i contenuti operativi del documento e il suo valore educativo e organizzativo per le scuole. Nel programma è previsto anche un momento di confronto sul tema del patto educativo tra scuola, famiglie e territorio. Il Protocollo affronta i principali aspetti connessi alla tutela dei minori nelle scuole cattoliche: la protezione da ogni forma di abuso e comportamento lesivo, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, la tutela della privacy dei minori, la sicurezza degli ambienti scolastici, dei trasporti e delle strutture che ospitano le attività fuori sede. Il documento richiama inoltre le Linee Guida per la tutela dei minori nelle scuole cattoliche pubblicate dal Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica nel 2022. “Il documento è frutto di un lavoro complesso che ha coinvolto, a livello nazionale, docenti e coordinatori didattici delle scuole”, dichiara Kaladich: “In questa prima fase ci rivolgiamo alle scuole cattoliche ma, riteniamo fondamentale, estendere questo percorso a tutto il sistema scolastico italiano. In conformità alla legislazione vigente, il Protocollo vuole essere una guida che punta anzitutto alla prevenzione, mettendo al centro, in modo ampio, la cura, il rispetto e la tutela dei nostri giovani”. La presidente Fidae sottolinea, inoltre, il valore del percorso avviato dal Gonzaga Campus che ha scelto di assumere questo impegno in modo pubblico e verificabile. “Il Protocollo intende rafforzare il percorso di tutela dei minori nelle scuole, offrendo al personale scolastico una guida completa rispetto alle misure da adottare, sia in funzione preventiva sia nella gestione degli episodi critici”, afferma Montemarano: “in particolare, esso rappresenta una garanzia importante per le famiglie proprio per l’approccio integrale dedicato alla protezione del minore e per la possibilità, per le scuole cattoliche, di ottenere dalla Fidae l’attestazione ‘Scuola sicura’”. “Educare significa prima di tutto prendersi cura delle persone”, aggiunge p. Vitangelo Denora, direttore generale del Gonzaga Campus: “Essere la prima scuola in Sicilia ad adottare questo Protocollo significa assumersi una responsabilità e condividere un percorso culturale che auspichiamo possa essere intrapreso anche da altre scuole dell’Isola. Per noi questo riconoscimento non rappresenta un semplice traguardo formale ma l’espressione pubblica di un impegno educativo più profondo: far crescere relazioni sane in un ambiente scolastico positivo e sereno, dove ogni bambino, ragazzo e adolescente possa sentirsi custodito, ascoltato, rispettato e accompagnato”.

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