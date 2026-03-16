Diocesi: Campobasso, la basilica dell’Addolorata di Castelpetroso si prepara alle celebrazioni del 138° anniversario delle Apparizioni

Il 22 marzo 1888 una luce improvvisa illuminò i boschi di Castelpetroso, segnando l’inizio di una storia di fede che ancora oggi parla al cuore del Molise e di tanti pellegrini provenienti da ogni parte. In quel giorno la Vergine Maria Addolorata apparve a due contadine del luogo in un’immagine di intensa forza spirituale: la Madre con lo sguardo rivolto al cielo e le braccia aperte in segno di offerta, mentre ai suoi piedi giaceva il corpo senza vita del Figlio Gesù. A 138 anni da quell’evento, la basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso, Santuario mariano e cuore della devozione alla Patrona del Molise, continua a rappresentare un luogo “privilegiato” di preghiera, evangelizzazione e incontro con Dio. Qui migliaia di pellegrini affidano alla Madonna le proprie sofferenze e “ritrovano pace e speranza”. E in occasione di questo anniversario una serie di celebrazioni che si sono aperte ieri con il tradizionale Settenario in onore della Vergine Addolorata. Ogni giorno sarà presente una comunità parrocchiali del territorio: ieri la parrocchia di San Bartolomeo di Bojano: oggi la parrocchia Sant’Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano e parrocchia San Giuliano Martire di San Giuliano di Puglia; martedì 17 marzo la parrocchia del Santissimo Salvatore di Pescolanciano e parrocchia Assunzione di Maria Vergine di Montaquila; mercoledì 18 marzo la parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo di Mirabello Sannitico; giovedì 19 marzo la parrocchia di San Nicola di Bari di San Giuliano del Sannio e venerdì 20 marzo la parrocchia di San Giorgio Martire di Petrella Tifernina. Le celebrazioni entreranno nel vivo sabato 21 marzo, vigilia della festa, con la messa presieduta da don Armando Visone, parroco della comunità Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese. Alle 9 si svolgerà la tradizionale fiaccolata verso il luogo delle apparizioni, guidata da don Salvatore Lombardi, parroco del Santuario: un momento particolarmente suggestivo e partecipato, durante il quale i fedeli percorrono in preghiera il sentiero che conduce al luogo in cui, nel 1888, la Madonna manifestò la sua presenza. Domenica 22 marzo, giorno della festa, il Santuario accoglierà i pellegrini fin dal mattino con le Sante Messe a partire dalle 8. Alle 11.30 il solenne pontificale presieduto da mons. Biagio Colaianni, arcivescovo di Campobasso-Bojano, alla presenza delle autorità civili e militari. Nel pomeriggio, alle 17, mons. Antonio D’Angelo, arcivescovo dell’Aquila, presiederà la celebrazione eucaristica, che concluderà ufficialmente le celebrazioni dell’anniversario. Ogni anno oltre centomila pellegrini raggiungono il santuario di Castelpetroso, e proprio il 22 marzo migliaia di fedeli si ritrovano ai piedi della Basilica per vivere una giornata intensa di preghiera e devozione mariana. Per l’occasione dell’anniversario la basilica dell’Addolorata di Castelpetroso promuove il concorso fotografico “Basilica dell’Addolorata tra tempo ed eternità”, aperto a tutti senza limiti di età o provenienza. Le 13 fotografie selezionate saranno pubblicate nel Calendario 2027 del bimestrale “Eco dell’Addolorata” e valorizzate anche sui canali social ufficiali della basilica. Regolamento completo su www.santuarioaddolorata.it.

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