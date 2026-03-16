Sacerdoti: Ancona, nel pomeriggio presentazione del volume “Preti usa e getta? Le comunità e i loro preti”

Verrà presentato oggi pomeriggio, nell’aula magna del Seminario regionale “Pio XI” di Ancona, il volume “Preti usa e getta? Le comunità e i loro preti” (EDB 2025) del professor don Giovanni Frausini. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Teologico marchigiano e l’Istituto superiore di Scienze religiose delle Marche “Redemptoris Mater” prenderà il via alle 16: interverrà mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente della Cei e Presidente del Comitato nazionale del Cammino sinodale. Modererà il professor don Gianluca Pelliccioni.

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