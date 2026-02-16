Maltempo in Calabria: vescovi, “vicinanza e solidarietà alle popolazioni”

(Foto ANSA/SIR)

I vescovi della Calabria esprimono “profonda vicinanza” e “solidarietà” alle popolazioni duramente colpite dai recenti eventi atmosferici che hanno devastato intere aree del territorio, causando danni ingenti a famiglie, imprese e infrastrutture. “Davanti alle scoraggianti immagini di devastazione di campagne e infrastrutture rurali in varie aree della Calabria, che documentano gli ingenti danni ad agricoltura, pesca e zootecnia, rischiando di mettere in ginocchio l’intero comparto agricolo regionale”, i vescovi auspicano “una riflessione e un’operatività delle istituzioni che soccorrano la permanente fragilità strutturale del territorio calabro”. In queste ore “difficili”, il pensiero della Chiesa calabrese è rivolto a quanti “stanno vivendo momenti di paura, smarrimento e fatica”. “Alle comunità ferite giunga – si legge in una nota – un messaggio di speranza, conforto e sostegno fraterno, accompagnato dalla preghiera e dalla concreta disponibilità a collaborare con tutte le realtà impegnate nei soccorsi e nelle opere di ripristino”.