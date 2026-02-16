Maltempo in Calabria: Caritas Rossano, avviata una raccolta fondi per la ripartenza. Ieri mons. Aloise ha visitato le popolazioni colpite

La diocesi di Rossano-Cariati, attraverso la Caritas lancia un appello a tutti coloro che vogliono contribuire al soccorso e alla ripartenza del lavoro e della vita quotidiana di quanti sono stati colpiti in queste ore dalla esondazione del fiume Crati e che ha colpito le popolazioni del territorio diocesano. Ieri l’arcivescovo, mons. Maurizio Aloise, ha visitato le comunità che hanno subito danni ingenti alle abitazioni, alle infrastrutture e alle attività economiche, portando loro “una presenza che vuole farsi immediata prossimità”, spiega il direttore della Caritas don Claudio Cipolla. L’organismo pastorale ha avviato una raccolta fondi per raccogliere risorse economiche da destinare alle comunità più bisognose e ringrazia “anticipatamente tutti coloro che si uniranno a questo sforzo solidale e ricorda che è stata avviata anche una raccolta straordinaria di materiali necessari per affrontare l’emergenza. Materiale che è possibile consegnare alla Caritas diocesana, direttamente nella sede della Casa della Speranza nell’A. U. di Rossano.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /