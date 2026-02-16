Diocesi: Ac Gorizia, gli Adulti in visita alla mostra “Back to peace?”

In chiusura del Mese della pace, il settore adulti di Azione Cattolica di Gorizia ha compiuto una visita speciale alla mostra “Back to peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum”, ospitata a Palazzo Attems Petzenstein. L’esposizione, organizzata da Erpac – Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e prodotta da Suazes in collaborazione con Magnum Photos, raccoglie oltre 200 fotografie dei più grandi maestri dell’agenzia, tra cui Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Wayne Miller, Werner Bischof e David Seymour (Chim). Le immagini documentano la Seconda guerra mondiale, la ricostruzione del dopoguerra e le nuove divisioni dell’Europa, offrendo ai visitatori un percorso immersivo tra fronti di guerra, città distrutte e volti di chi ha vissuto quegli eventi.

Particolarmente suggestivi – si legge in un comunicato – sono stati gli iconici scatti dello sbarco in Normandia di Capa, le fotografie dei campi di concentramento di George Rodger dialoganti con i disegni di Zoran Music e i reportage sui bambini vittime della guerra, realizzati con il sostegno dell’Unicef. Installazioni video e paesaggi sonori hanno completato il percorso, rendendo la visita un’esperienza emotivamente intensa e riflessiva.

Per il gruppo Adulti di Azione Cattolica, conclude il comunicato, l’uscita non è stata soltanto culturale, ma anche un’occasione di riflessione sulla memoria storica, sulla fragilità dell’uomo e sull’importanza di costruire la pace. Gorizia, città simbolo di confini e ferite del Novecento, ha offerto lo scenario ideale per questa esperienza, arricchendo il percorso educativo e spirituale proposto dall’associazione in occasione della Festa della pace.

