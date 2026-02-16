Maltempo in Calabria: don Groccia (Parroco), “l’emergenza non è finita”. A Lattughelle la celebrazione delle Ceneri con mons. Savino

“L’emergenza non è finita, occorre essere chiari. La comunità, con tante case vuote, è ancora ingrigita dal fango polveroso che si sta asciugando pigramente. Tutto questo sollecita la riconsiderazione del rapporto dell’uomo con l’ambiente. È necessario che finalmente si faccia propria la categoria di ecologia integrale”. Lo dice al Sir don Pietro Groccia, parroco di Sibari, dopo gli ingenti danni del maltempo nella zona della Piana. Per il sacerdote “non bastano interventi emergenziali, pur necessari. Serve uno sguardo di proiezione lunga. Occorre incentivare un approccio ai problemi strutturali del territorio, non limitandosi alla sola gestione efficiente delle emergenze, sull’onda delle forti emozioni che, dopo ogni disastro, appassionano fatalmente l’opinione pubblica e le istituzioni”. Dal fango – sottolinea don Groccia – è emersa “una comunità viva e solidale. Non sono mancati i pianti di commozione nei volti della gente non solo per quanto perso, ma specialmente per l’aiuto ricevuto dai numerosi volontari, vera ‘alluvione’ di amore che ha cooperato ad alleviare la sofferenza di chi ha visto la propria casa invasa dall’acqua e dal fango”. Il parroco ringrazia l’amata comunità sibarita di Lattughelle, che il Signore, attraverso il discernimento del vescovo, lo ha chiamato a servire con la premura del pastore. “La nostra terra e il nostro comprensorio conoscono il soffrire. Sono come stagionati alla prova. Al mio popolo, pertanto, con le parole di Giovanni Paolo II, dico: ‘Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole’. Solo con questo spirito la tragedia, da smarrimento, si fa profezia”. Don Groccia ringrazia anche il vescovo, mons. Francesco Savino, che “si è fatto pellegrino di speranza tra i luoghi della tragedia”. Il presule, come segno di prossimità, inizierà il percorso quaresimale con la celebrazione delle ceneri proprio dalla comunità di Lattughelle mercoledì.

