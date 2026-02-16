Leone XIV: nomina Tyler J. VanderWeele membro ordinario della Pontificia accademia delle scienze sociali

Il Santo Padre ha nominato membro ordinario della Pontificia accademia delle scienze sociali Tyler J. VanderWeele, professore di epidemiologia presso la Harvard University (Stati Uniti d’America). Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Il professor VanderWeele è nato a Chicago (Stati Uniti d’America) nel 1979. Ha conseguito la laurea in matematica presso l’Università di Oxford nel 2000 e, successivamente, in filosofia e teologia. Ha ottenuto un master in finanza ed economia applicata alla Wharton School of the University of Pennsylvania e completato il dottorato di ricerca in biostatistica alla Harvard University nel 2006. Ha insegnato alla University of Chicago e attualmente fa parte della facoltà della Harvard T. H. Chan School of Public Health. È autore di numerosi articoli concernenti l’ambito della biomedicina, delle scienze sociali e della filosofia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /