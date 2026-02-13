San Francesco d’Assisi: Cosenza, domenica le reliquie della terra del Transito con l’arcivescovo Accrocca

In occasione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi arriveranno, in Calabria, le reliquie della terra del Transito. Domenica, le reliquie legate al luogo della morte del Santo di Assisi, faranno tappa nella cattedrale di Cosenza dove saranno celebrate le messe domenicali. Alle 17 il vescovo eletto di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Felice Accrocca, terrà una relazione sul tema “Dal Subasio alla Sila. Francesco e Gioacchino profeti di un tempo nuovo”. Il presule, studioso di francescanesimo e che ha studiato, per la diocesi di Cosenza-Bisignano la figura dell’Abate florense Gioacchino, collegherà le due figure e i due carismi sorti all’inizio del secondo millennio cristiano in una continuità di profezia e spiritualità.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /