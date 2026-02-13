Europa: presidenti Conferenze episcopali, “il mondo ha bisogno dell’Europa, i cristiani si impegnino con decisione per il suo futuro”

“Il mondo ha bisogno dell’Europa. È questa l’urgenza che i cristiani devono far propria per potersi poi impegnare con decisione, ovunque si trovino, per il suo futuro con la stessa viva consapevolezza dei padri fondatori”. L’appello è contenuto nel documento congiunto “Cristiani per l’Europa. La forza della speranza”, sottoscritto dal card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, dal card. Jean-Marc Aveline, presidente della Conferenza episcopale francese, da mons. Georg Bätzing, presidente della Conferenza episcopale tedesca, e da mons. Tadeusz Wojda, presidente della Conferenza episcopale polacca, e reso pubblico oggi. “In nome della loro fede, i cristiani sono chiamati a condividere con tutti gli abitanti del continente europeo la loro speranza di una fraternità universale”, scrivono i presuli, citando Robert Schuman: “Vissuta come impegno disinteressato al servizio della città, al servizio dell’uomo, la politica può diventare un impegno d’amore verso il proprio simile”. “Oggi viviamo in un’Europa pluralistica, caratterizzata da diversità linguistiche, differenze culturali regionali e numerose tradizioni religiose e spirituali. Sebbene i cristiani siano meno numerosi, ciò non impedisce loro di tornare, con coraggio e perseveranza, al fondamento della loro speranza”, affermano.

