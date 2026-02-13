Diocesi: Capua e Caserta, oggi e domani due incontri per riflettere e pregare per la pace

L’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro delle Chiese di Capua e di Caserta promuove “Percorsi di pace”, due incontri per riflettere e pregare per la pace alla luce del recente Messaggio di Papa Leone “verso una pace disarmata e disarmante”.

Il primo appuntamento è oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 18, nella Sala della Biblioteca diocesana a Caserta, sul tema “Artigiani per una pace disarmata e disarmante”. Interviene Carlo Cefaloni, giornalista e coordinatore di “Economia disarmata”. L’incontro celebrerà la memoria di mons. Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta, a circa un mese dalla scomparsa, ricordando il suo impegno e il suo magistero per la pace.

Domani, sabato 14 febbraio, alle ore 17, nella chiesa di Gesù Risorto a San Prisco, si terrà un Incontro ecumenico e interreligioso intitolato “Testimoni di pace e di fraternità”, con mons. Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, i pastori e i leader di altre religioni.

Gli incontri vogliono essere “occasione di incontro e riflessione perché tutti possano scegliere di agire la pace nel quotidiano delle relazioni, delle scelte, della vita comunitaria e della vita cittadina”. Gli incontri sono realizzati in collaborazione con Progetto Policoro, gli Uffici per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e il Comitato Caserta Città di Pace.

