Europa: card. Zuppi e presidenti Conferenze episcopali, “riscoprire l’anima per offrire al mondo il suo apporto al bene comune”

(Foto SIR)

“L’Europa deve riscoprire la sua anima per poter offrire al mondo intero il suo indispensabile apporto al ‘bene comune'”. Lo affermano il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia e presidente della Conferenza episcopale francese, mons. Georg Bätzing, vescovo di Limburgo e presidente della Conferenza episcopale tedesca, e mons. Tadeusz Wojda, arcivescovo di Danzica e presidente della Conferenza episcopale polacca, in un appello congiunto dal titolo “Cristiani per l’Europa. La forza della speranza”, diffuso oggi. “Come presidenti di Conferenze episcopali europee, sentiamo la responsabilità di accogliere l’invito del Papa e di condividerlo”, scrivono, richiamando le parole di Papa Leone XIV che a conclusione del Giubileo della speranza ha invitato tutte le Chiese affinché il tempo che si apre sia “l’inizio della speranza”. “Viviamo in un mondo lacerato e polarizzato da guerre e violenza. Molti nostri concittadini sono angosciati e disorientati. L’ordine internazionale è minacciato”, osservano i presuli, sottolineando che “potremo farlo riflettendo su ciò che ha contribuito a fondare l’Europa”.