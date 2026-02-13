Diocesi: Foggia, 14 e 15 febbraio mercatino di solidarietà per la parrocchia di Gaza

Parrocchia Sacra Famiglia a Gaza (Foto archivio Sir)

Un mercatino di beneficenza per sostenere la popolazione di Gaza: è l’iniziativa di solidarietà, sostenibilità e partecipazione collettiva promossa da un piccolo nucleo di volontarie e volontari della Parrocchia dell’Annunciazione di Foggia che si terrà il 14 e 15 febbraio presso i locali parrocchiali. L’evento ha l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla parrocchia latina “Sacra Famiglia” di Gaza, a sostegno di una popolazione stremata da anni di conflitto e da condizioni di vita ormai insostenibili. In un momento in cui l’attenzione mediatica su Gaza si è affievolita, nonostante le uccisioni e le privazioni continuino, l’iniziativa, spiegano i promotori, vuole essere un segnale concreto di vicinanza e responsabilità. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto per portare aiuti alla popolazione civile. “Non possiamo girarci dall’altra parte – sottolineano gli organizzatori –. Il silenzio dei media non significa che la sofferenza sia finita. Vogliamo fare la nostra parte, partendo da un gesto semplice: comprare un capo di abbigliamento, riutilizzarlo con consapevolezza e, allo stesso tempo, contribuire a salvare vite”. L’iniziativa ha anche un forte valore ambientale: promuovere il riuso significa ridurre l’impatto ecologico della filiera tessile, tra le più inquinanti. Un’occasione per coniugare solidarietà e sostenibilità, nella logica dell’economia circolare. Tutti i capi in vendita sono di buona qualità e in ottimo stato, selezionati per offrire un’alternativa molto accessibile ed etica allo shopping tradizionale.