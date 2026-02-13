Cristiani perseguitati: Corato, domani incontro “Afflitti ma non abbattuti”

“Afflitti ma non abbattuti. La persecuzione dei cristiani riguarda anche me?”. Questo il tema al centro dell’incontro in programma nella serata di domani presso l’auditorium dell’Istituto di Istruzione “Federico II Stupor Mundi” di Corato. Dalle 18.30 interverranno Giuseppe Cantello, responsabile Area Sud e Sicilia di Porte Aperte/Open Doors, fondazione impegnata a supporto dei cristiani perseguitati, e Filippo D’Alessandro, delegato nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo per l’Unità dei cristiani.

L’iniziativa – si legge sul sito web dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie – intende offrire un momento di riflessione e di approfondimento su una realtà spesso poco conosciuta, ma che continua a segnare la vita di milioni di persone nel mondo. L’appuntamento proporrà uno sguardo attento e consapevole sulla condizione dei cristiani perseguitati, ponendo interrogativi che chiamano in causa anche le comunità occidentali e il loro rapporto con la libertà religiosa, la solidarietà e la testimonianza della fede.

