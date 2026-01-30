Ue: scienza e ricerca, un miliardo di euro per attrarre talenti da tutto il mondo. 101 iniziative in corso

È cresciuto del 50% in otto mesi il numero di iniziative nazionali e regionali per rendere l’Europa destinazione privilegiata per i talenti della ricerca a livello mondiale. Da quando è stata lanciata, a maggio 2025, l’iniziativa Choose Europe, le iniziative sono arrivate a quota 101, con un importo di circa 1 miliardo di euro in opportunità di finanziamento. “Queste iniziative rafforzano gli sforzi a livello Ue nell’ambito di Choose Europe for Science per promuovere un ambiente di ricerca dinamico e basato sui valori”, dice la Commissione oggi. Sono quasi quadruplicate le domande di sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca (Erc) da parte di ricercatori extra-Ue, sono cresciute del 65% nell’ultimo anno le domande di borse di studio post-dottorato nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie. A questo si aggiunge la strategia dell’Ue in materia di visti e la raccomandazione sull’attrazione dei talenti per l’innovazione, adottate ieri dalla Commissione, per semplificare le procedure amministrative e rendere l’Ue più accessibile per i ricercatori. “Grazie al crescente numero di opportunità di finanziamento a livello sia europeo che nazionale, al rispetto della libertà di ricerca scientifica e a un’elevata qualità della vita, stiamo assistendo a un interesse record per le opportunità di ricerca in Europa”, ha commentato Ekaterina Zaharieva, commissaria per la ricerca e l’innovazione.

