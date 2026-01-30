Diocesi: Caritas Potenza, inaugurata ieri pomeriggio la Bottega della Solidarietà “A casa di Leo”

(Foto Caritas Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo)

Ieri pomeriggio, nel quartiere Bucaletto a Potenza, è stata inaugurata la Bottega della Solidarietà “A casa di Leo”, un nuovo spazio promosso dalla Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo a sostegno delle persone e delle famiglie che attraversano temporanee difficoltà economiche. La Bottega si configura come un piccolo market solidale, rifornito di beni alimentari a lunga conservazione e freschi (secondo calendarizzazione), prodotti per l’igiene personale e della casa, cancelleria e materiale scolastico. I beni sono messi a disposizione gratuitamente e vengono acquisiti dalle famiglie beneficiarie tramite una card a punti, nell’ambito di un percorso personalizzato di accompagnamento. Un modello moderno che permette di riordinare e valorizzare le risorse familiari, favorendo gradualmente il raggiungimento di maggiore autonomia. La benedizione dei locali è stata officiata dal Vicario Episcopale Don Antonio Savone.

“Bucaletto è un quartiere che conosciamo molto bene, il Comune di Potenza – ha detto il sindaco Vincenzo Telesca – è stata una spalla per le attività di riuso e di allestimento. Questo luogo pronto per una seconda vita viene ora messo a servizio della splendida famiglia della Caritas diocesana e soprattutto dei cittadini che attraversano forme di difficoltà. Recuperare unità in disuso e destinarle a finalità di profondo carattere sociale è sicuramente un modello replicabile”.





“Essere prossimi significa restituire dignità, non assistenzialismo. Qui la solidarietà è organizzata, responsabile e rispettosa delle persone”, ha sottolineato il vicepresidente della Giunta regionale della Basilicata Pasquale Pepe. “Essere prossimi soprattutto nelle periferie ha un valore ben più profondo per contrastare il rischio dell’isolamento e dell’emarginazione. Presìdi come questa Bottega diventano, dunque, un punto di riferimento fondamentale. Qui si coglie il senso più autentico del volontariato: donare e donarsi a chi ne ha più bisogno. Un sentito ringraziamento va alla Caritas diocesana e al direttore Marina Buoncristiano per l’impegno sul territorio e per aver creduto in un progetto di rigenerazione che restituisce al tempo stesso equità, speranza, relazioni autentiche e profonda umanità. Principi che ritengo personalmente e politicamente indispensabili, da declinare con azioni mirate per rafforzare la coesione sociale”, ha precisato Pepe.

“La Bottega della Solidarietà ‘A casa di Leo’ è uno strumento concreto di vicinanza alle famiglie, un luogo dove la solidarietà si traduce in opportunità e sostegno”, ha detto il direttore della Caritas diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, Marina Buoncristiano. “Non si tratta solo di distribuire beni materiali, ma di responsabilizzare il beneficiario costruendo percorsi di accompagnamento personalizzati e favorendo il recupero della fiducia in sé stessi. Uno spazio di valorizzazione umana, di crescita interiore, di ascolto e di accompagnamento, dove ciascuno può sentirsi parte di una comunità e non lasciato solo di fronte alle difficoltà della vita”.