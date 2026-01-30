Chiese Sardegna: Alghero, sabato incontro regionale “Spopolamento, famiglia e democrazia”

“La Chiesa parla alle piccole comunità della Sardegna con la propria Pastorale sociale e del lavoro chiedendo alle comunità, soprattutto a quelle più piccole che soffrono un progressivo spopolamento, di mettersi in cammino, di ripartire. Ed è una parola di speranza, che richiede però alle persone una rinnovata partecipazione, un nuovo protagonismo nell’attenzione al bene comune, alla vita della polis, della comunità stessa”. Con queste parole mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e delegato della Conferenza episcopale sarda per i Problemi sociali e del lavoro, ha presentato l’incontro regionale “Spopolamento, famiglia e democrazia. Le sfide del futuro che è già oggi” in programma sabato 31 gennaio, dalle 9.30, nella sala conferenze de “Lo Quater” ad Alghero. All’iniziativa, promossa dalla Pastorale sociale della Conferenza episcopale sarda – nel solco delle Settimane sociali dei cattolici in Italia svoltesi a Cagliari, Taranto e Trieste –, interverranno Gilberto Marras, direttore dell’Ufficio regionale di Pastorale sociale e del lavoro, padre Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero-Bosa, Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero, Riccardo Uda, sindaco di Macomer, Mario Peretto, dirigente scolastico dei Licei di Alghero, Giovanni Lobrano, dell’Università di Sassari, Antonio Serafino Doneddu, sindaco di Osidda, e Franco Spada dell’arcidiocesi di Sassari. Le conclusioni saranno affidate a don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale sociale e del lavoro della Cei. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

“Tutti dobbiamo impegnarci con le nostre competenze e risorse per provare insieme a costruire concretamente la speranza e le risposte ai bisogni delle comunità: per questo è fondamentale l’impegno dei politici, degli imprenditori e dei lavoratori, di tutti quelli che sono parte del popolo di Dio”, ha evidenziato Marras.

