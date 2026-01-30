Cristiani perseguitati: Acs, nel 2025 diminuiscono arresti e rapimenti di sacerdoti, ma aumentano le uccisioni

Diminuisce nel 2025 il numero di sacerdoti e religiosi arrestati o privati della libertà per motivi riconducibili alla persecuzione, ma cresce quello delle uccisioni, segno di una violenza che resta diffusa e preoccupante in molte aree del mondo. È quanto emerge dai dati raccolti da Acs-Aiuto alla Chiesa che Soffre, secondo cui nel corso dell’anno sono stati 28 i sacerdoti e religiosi arrestati o rapiti, contro i 72 del 2024, mentre i religiosi uccisi sono stati 19. Il forte calo degli arresti è dovuto soprattutto alla situazione del Nicaragua, dove, dopo il picco del 2024 con 44 membri del clero fermati, nel 2025 solo 2 sacerdoti risultavano detenuti. Una lieve diminuzione si registra anche in Bielorussia, dove restava in carcere un solo sacerdote cattolico a fine anno. Di segno opposto la situazione in Cina, dove Acs segnala un aumento delle detenzioni: nel 2025 risultavano privati della libertà 14 sacerdoti e religiosi, con una nuova ondata di arresti nella diocesi di Wenzhou e il coinvolgimento di diversi vescovi. Preoccupano anche alcuni casi in India, con arresti di suore sulla base di accuse ritenute pretestuose, e in Venezuela, dove si sono verificati fermi e intimidazioni a esponenti della Chiesa. In calo anche i rapimenti, scesi da 44 a 38, ma il fenomeno resta grave, soprattutto in Nigeria, dove si sono concentrati 24 sequestri e dove un sacerdote è stato ucciso e uno risultava ancora disperso a fine 2025. Rapimenti si sono verificati anche in Camerun, Colombia, Haiti ed Etiopia, dove padre Habtewelde Teshome è stato rapito e ucciso. Nel complesso, nel 2025 Acs ha documentato l’uccisione di 15 sacerdoti, 2 seminaristi e 2 suore, in contesti che vanno dai conflitti armati – come in Sudan e Myanmar – alla violenza criminale nelle Americhe e in Africa. Alcuni casi restano di movente incerto, mentre numerosi catechisti e operatori pastorali laici sono morti in circostanze violente, non inclusi nel conteggio ufficiale.

