Ciclone Harry: card. Reina, vicinanza alla comunità di Niscemi. La diocesi di Roma aderisce alla raccolta fondi della Cei

Il card. Baldassare Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, esprime “profonda vicinanza e sincera solidarietà alla comunità di Niscemi, duramente colpita dai gravi eventi franosi degli ultimi giorni che stanno mettendo a dura prova tante famiglie e l’intero territorio comunale”. Lo rende noto il Vicariato di Roma, sottolineando il legame del cardinale con la sua terra siciliana, “oggi provata da tanta sofferenza”. La diocesi di Roma, “chiamata a presiedere nella carità”, aderirà all’iniziativa promossa dalla Cei a sostegno di tutte le popolazioni colpite dal passaggio del ciclone Harry, in particolare in Sicilia, Calabria e Sardegna. “La diocesi di Roma offrirà un contributo che possa portare un segno concreto di consolazione e di speranza a chi ha perso o rischia di perdere tutto”, si legge nel comunicato. L’invito è a sostenere “con la preghiera i momenti difficili che stanno vivendo questi nostri fratelli e sorelle, confidando che le istituzioni possano trovare al più presto le risorse necessarie per dare risposte concrete e tempestive a quella popolazione”.

