Ucraina: Terre des Hommes, il 4 febbraio a Milano inaugurazione della mostra “Athletes of Art – Rhythm”

Terre des Hommes, in collaborazione con VitaWorld, ArtBat Kharkiv e Fashion Globus Ukraine, annuncia l’inaugurazione della mostra “Athletes of Art – Rhythm”, che si terrà domenica 4 febbraio, alle ore 18, presso lo Sheraton San Siro di Milano (via Caldara 3).

Una serata all’insegna di arte, sport e diritti umani, con la partecipazione di giovani artiste ucraine, studenti dell’Università di Kharkiv e ospiti d’eccezione, tra cui il sindaco di Mariupol Vadym Bojčenko e una delegazione degli studenti dell’università di Kharkiv autori del docu-film “Occhi dell’umanità”.

La mostra – che apre in concomitanza con l’avvio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – è la prima tappa di un progetto internazionale che si muove tra l’Italia (e la Lombardia in particolare) e l’Ucraina, dove Terre des Hommes è presente con interventi umanitari per assistere bambini, bambine e le loro famiglie.

La mostra si terrà dal 30 gennaio al 6 marzo.

Alla serata di inaugurazione interverranno Natalia Siassina, presidente dell’Associazione VitaWorld,Emilia Ametrano, preside del Liceo artistico di Brera, Bruno Neri di Terre des Hommes Italia, Iryna Fedorenko, art curator, che introdurrà il docu-film “Occhi dell’umanità”. È prevista la testimonianza di un rappresentante del gruppo di studenti dell’Università di Kharkiv autori del docu-film “Occhi dell’umanità”, cui seguirà la proiezione del medesimo docu-film “Occhi dell’umanità”, un racconto intenso realizzato dagli studenti dell’Università di Kharkiv.

Interverrà, quindi, Vadym Bojčenko, sindaco di Mariupol, testimone diretto della resistenza civile e culturale della città.

Alle 19,15 la presentazione dell’esposizione “Athletes of Art”; a seguire la visita guidata dell’esposizione insieme ad alcuni degli artisti presenti. Per tutta la durata dell’evento, la documentazione fotografica e video sarà curata dai ragazzi dell’orfanotrofio di Berdyansk, oggi ospitati a Rota d’Imagna, con il supporto dei volontari dell’associazione VitaWorld.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /