San Francesco di Sales: Prato, mons. Nerbini ai giornalisti, “dare spazio alla pluralità”

(Foto diocesi Prato)

“Vi ringrazio per il lavoro che fate, siate sempre capaci di dare spazio alla pluralità, solo così i cittadini hanno la possibilità di valutare e di conseguenza scegliere”. Sono queste le parole che il vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, ha rivolto agli operatori dell’informazione incontrati questa mattina in Seminario in occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. L’iniziativa è stata promossa dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali insieme a Ucsi Toscana. Nel suo intervento, il vescovo ha richiamato la necessità di “disarmare la comunicazione da odio e pregiudizi”, facendo riferimento allo stile sobrio e mite di Papa Leone XIV come esempio per il mondo della comunicazione. Ospite dell’incontro è stato Matteo Matzuzzi, caporedattore e vaticanista del quotidiano Il Foglio, che, intervistato dal direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi Giacomo Cocchi, ha riflettuto sullo stile comunicativo del Pontefice, descritto come riflessivo, misurato e attento allo studio e alla preghiera. Nel corso della mattinata è intervenuto anche padre Armando Zappa, missionario dell’Operazione Mato Grosso, impegnato a Chimbote, in Perù, dove opera in una delle baraccopoli più povere del Paese. All’incontro hanno partecipato circa 40 giornalisti e operatori della comunicazione presenti sul territorio pratese.