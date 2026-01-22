Portogallo: ciclo di incontri “Sfide contemporanee e cristianesimo”. Povertà, economia, ecologia, intelligenza artificiale

La commissione per la cultura della diocesi di Aveiro inizia oggi il ciclo di conferenze “Sfide contemporanee e cristianesimo”, titolo scelto per gli incontri dell’anno pastorale in corso e che si svolgeranno tra gennaio e aprile 2026. La conferenza di questa sera è dedicata al tema della “Povertà” e sarà animata da fra Fernando Ventura (religioso cappuccino), secondo quanto riportato nella pagina web della diocesi portoghese. “L’economia che uccide” è invece il tema del secondo incontro, in calendario giovedì 19 febbraio, seguito dalla “Sfida dell’ecologia” in programma il 25 marzo. Nell’ultimo appuntamento, in agenda giovedì 23 aprile, si rifletterà sulla rivoluzione dell’intelligenza artificiale e sui suoi impatti sulla salute mentale, si apprende ancora dal sito web diocesano.

