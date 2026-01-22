Educazione: diocesi di Cerreto Sannita, sabato il Mila di iCare organizza un evento con la presentazione di un libro di don Milani e intermezzi musicali

In occasione della Giornata internazionale dell’educazione, il progetto Mila-Museo itinerante dei Luoghi Alfonsiani di iCare (cooperativa sociale di comunità della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti ) ha organizzato e promosso un evento speciale intitolato “Suggestioni musicali”. Sabato 24 gennaio, alle ore 18,30, infatti, presso il duomo di Sant’Agata de’ Goti (Bn) verrà presentato il libro di don Lorenzo Milani, curato da Sergio Tanzarella, docente della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale-sez. San Luigi di Napoli, intitolato “Abbasso tutte le guerre”, in quella che sarà un’atmosfera ricca di emozioni e riflessioni. Il volume parla delle due lettere che don Milani ha dovuto scrivere in seguito al febbraio del 1965, quando i cappellani militari, in congedo della Toscana, emanarono un comunicato stampa accusando i giovani italiani obiettori di coscienza di essere dei vili. In loro difesa intervenne proprio don Milani, con una lettera aperta agli stessi cappellani. nella quale chiese rispetto per chi accettava il carcere per l’ideale della nonviolenza. Per questa sua lettera, Milani verrà denunciato da un gruppo di ex combattenti e messo sotto processo. Impossibilitato a parteciparvi, per l’aggravamento del tumore che lo porterà, di lì a poco, alla morte, Milani scriverà una memoria difensiva sotto forma di lettera ai giudici. Le due lettere di Milani sono accompagnate da note che ne chiariscono il senso e le relazioni con la sua opera. Nella postfazione, il curatore ricostruisce lo svolgersi del processo grazie ad inedite lettere e carte processuali.

La serata sarà arricchita da suggestivi intermezzi musicali eseguiti dall’ensemble di flauti dolci “Anemos”, creando un’occasione unica per dialogare su temi di pace, cultura e speranza. Un momento dedicato alla condivisione di valori fondamentali attraverso musica e parole, per ispirare e rafforzare l’impegno comune sul tema della pace.

Interverranno mons. Giuseppe Mazzafaro, vescovo della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, don Matteo Prodi, presidente della cooperativa sociale di comunità iCare e direttore della Scuola diocesana di impegno socio-politico, don Alex Criscuolo, direttore dell’Archivio storico diocesano, Sergio Tanzarella.

