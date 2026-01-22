Piattaforme: Play2000 compie due anni. In arrivo nuovi contenuti

Play2000 , la piattaforma streaming di Tv2000 e InBlu2000, il 24 gennaio celebra il suo secondo anniversario con numeri in forte crescita e un’identità sempre più definita nel panorama digitale italiano. In un mercato che conta oltre 20 piattaforme streaming, Play2000 ha scelto una strada precisa: mettere al centro la persona, le storie e l’ascolto, rifiutando la logica degli algoritmi invasivi per costruire invece relazione, fiducia e comunità. I dati degli ultimi sei mesi confermano il consolidamento della piattaforma: +120% di play, +290% di stream, con una permanenza media di 2 ore e 52 minuti che sale a oltre 5 ore sulle Smart Tv Android. Play2000 ha chiuso il 2025 con oltre 550.000 utenti che hanno scaricato l’app e fruiscono dei contenuti almeno una volta a settimana. Il pubblico è prevalentemente italiano, ma si è consolidata anche una forte comunità internazionale.

L’Anno giubilare ha rappresentato un momento centrale di questa crescita. Durante le giornate di maggio legate all’elezione di Papa Leone XIV, la piattaforma ha registrato il picco assoluto di fruizione, superando i 3.500.000 minuti di play e stream giornalieri. Tutti i principali eventi live sono stati trasmessi attraverso due canali streaming dedicati, accompagnati dalla sezione original “Tracce del Giubileo” realizzata con Vatican Media e dal podcast “Rintocchi” prodotto in collaborazione con Chora Media.

L’analisi del target racconta una piattaforma in trasformazione: oltre il 53% degli utenti ha più di 55 anni, ma quasi un quarto ha meno di 45 anni, una fascia in costante crescita che è ormai al centro dello sviluppo editoriale. Parlare ai giovani non è una scelta occasionale per Play2000, ma strutturale, attraverso podcast originali, linguaggi narrativi contemporanei e sezioni dedicate a giovani, bambini e famiglie.

In occasione del secondo compleanno, Play2000 rafforza la propria identità digital first con nuovi contenuti originali:

Fuochi Accesi – L’Italia delle aree interne , podcast original Play2000 in quattro episodi da 20 minuti realizzato con Chora Media. Un viaggio nell’Italia lontana dalle metropoli, tra storie di ritorno, restanza e comunità che trasformano fragilità in possibilità.

Boomer si nasce , serie podcast di Trentino Film Commission realizzata con Chora Media, che aiuta a comprendere il mondo della Gen Z. In sei puntate, giovani tra i 14 e i 20 anni guidano l’host Luca Ferrario in un racconto diretto e ironico della vita online e offline. Presto disponibile anche la seconda stagione.

Dal 24 gennaio arriva anche il documentario La storia di Peppino Fumagalli. La Candy, le imprese, la famiglia , per la regia di Massimiliano Finazzer Flory. Il racconto di come una piccola officina della Brianza sia diventata una holding mondiale, una storia che ha cambiato i consumi e contribuito all’emancipazione del lavoro femminile. Per bambini e famiglie, in occasione dell’800º anniversario del transito di San Francesco d’Assisi, Play2000 rende disponibili i 26 episodi del cartoon Il Piccolo Francesco , serie animata che racconta la vita del Santo trasmettendo valori di gentilezza, compassione e rispetto per la natura. La piattaforma valorizza anche il cinema breve attraverso Corti alla ribalta , sezione dedicata a cortometraggi italiani e internazionali, opere premiate e registi emergenti. La scelta editoriale di Play2000 va nella direzione indicata da Papa Leone XIV, che ha richiamato l’importanza di un uso del digitale e dell’intelligenza artificiale capace di rimettere la persona al centro. Play2000 unisce la tradizione editoriale di Tv2000 e InBlu2000 ai nuovi linguaggi e formati, tenendo insieme innovazione tecnologica e responsabilità culturale.

