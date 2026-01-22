San Francesco di Sales: Genova e Chiavari, il 30 gennaio corso di formazione “Costruire voci e volti umani”

In occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e delle persone che operano nel mondo della comunicazione, gli Uffici per le comunicazioni sociali delle diocesi di Genova e Chiavari, in collaborazione con l’Ordine ligure dei giornalisti e con il patrocinio di Ucsi Liguria, propongono una mattinata di formazione aperta a tutti coloro che vorranno partecipare.

Venerdì 30 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12, nella sede dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Genova (Piazza Matteotti 4, piano terra), si terrà il corso di formazione “Costruire voci e volti umani”, negli ecosistemi comunicativi odierni.

“In un’epoca di iperinformazione social ma anche di discredito della verità, il pluralismo e la democrazia perdono peso specifico e anche la professione rischia di confondere la sua specificità. Come raccontare senza cedere alla tentazione di uniformarsi? Come sostenere una informazione corretta? In che modo scegliere una storia? Come affrontarne i risvolti più difficili, rispettando l’umanità di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo?”: saranno le domande alle quali cercherà di rispondere il corso.

Alla luce del Messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata delle comunicazioni sociali, si parlerà di questi temi con don Luca Sardella, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e portavoce della diocesi di Chiavari, Maurizio Amoroso, vice direttore del TgCom 24,

Paolo Lambruschi, inviato speciale di Avvenire.

Il corso è inserito nella piattaforma per la formazione professionale dei giornalisti ed è già possibile iscriversi.

Al termine del corso, alle ore 12, mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, incontra i giornalisti e gli operatori della comunicazione per un momento di condivisione e confronto in occasione della festa del santo patrono.

