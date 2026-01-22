Approfondimenti
Disabilità: La Nostra Famiglia, al via gli Inclusive Winter Games per gli 80 anni dell’associazione

“Per noi stare dalla parte dei bambini con disabilità vuol dire continuare l’impegno nella cura, nella riabilitazione, nella formazione e nella ricerca scientifica”. Così Luisa Minoli, presidente dell’associazione La Nostra Famiglia, presenta gli Inclusive Winter Games, kermesse sportiva e inclusiva in programma dal 9 all’11 febbraio ai Piani di Bobbio (Lecco), in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’iniziativa, promossa insieme all’Irccs Eugenio Medea e all’Associazione genitori de La Nostra Famiglia – Regione Lombardia, apre le celebrazioni per gli 80 anni di attività dell’ente. La cerimonia inaugurale si terrà il 9 febbraio a Bosisio Parini, con la partecipazione della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. Coinvolti 40 bambini e ragazzi con disabilità provenienti da Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte e Puglia, affiancati da 40 studenti nel ruolo di atleti guida. Le attività – bob, biathlon, marcia con le ciaspole, dual ski, sci di fondo – saranno garantite da un’équipe multidisciplinare di fisioterapisti, educatori, medici e psicologi, con il supporto dell’Università Cattolica e del Politecnico di Milano. “Lo sport inclusivo – sottolinea Daniela Maroni, presidente dell’Associazione genitori – mira a costruire ambienti realmente integrati, in cui tutti i ragazzi possano sentirsi accolti, valorizzati e protagonisti”.

