Approfondimenti
Leone XIV
Cammino sinodale
Giubileo
Tutti
La PAROLA del giorno
Sondaggio

World Economic Forum: Oxfam, “6 milionari su 10 pensano che la presidenza Trump abbia impatto negativo su economia mondiale”

Sei milionari su dieci nei Paesi del G20 ritengono che la presidenza Trump abbia un impatto negativo sulla stabilità economica globale e sulle condizioni di vita delle persone comuni. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Survation per conto di Patriotic Millionaires International, pubblicato in occasione del World Economic Forum di Davos e rilanciato oggi da Oxfam. Secondo la ricerca, il 77% degli intervistati giudica eccessiva l’influenza politica dei super ricchi e il 71% ritiene che la ricchezza estrema possa condizionare in modo significativo i processi elettorali. Il sondaggio accompagna la lettera aperta “Time To Win”, firmata da quasi 400 milionari e miliardari di 24 Paesi e rivolta ai leader mondiali riuniti a Davos, con la richiesta di intervenire contro la concentrazione di ricchezza, a partire da una maggiore tassazione dei grandi patrimoni. Tra i firmatari figurano, tra gli altri, Mark Ruffalo, Brian Cox, Brian Eno e Abigail Disey. “Lo scorso anno l’aumento della ricchezza dei miliardari è stato senza precedenti e oggi ai super‑ricchi viene concesso totale campo libero – ha aggiunto Amitabh Behar, direttore esecutivo di Oxfam International -. È oltre ogni comprensione che l’1% più ricco possieda oggi una quantità di ricchezza privata tre volte superiore a quella pubblica mondiale, un divario insensato. I governi devono invertire questa tendenza suicida e dare priorità al contrasto delle disuguaglianze, inclusa una maggiore tassazione dei grandi patrimoni”.  Il sondaggio rileva inoltre che l’82% degli intervistati chiede limiti ai finanziamenti privati alla politica, il 62% considera la ricchezza estrema una minaccia per la democrazia e il 65% è favorevole a un aumento delle tasse sui più ricchi per finanziare servizi pubblici e contrastare il caro vita. Dati Oxfam confermano intanto che l’1% più ricco detiene oggi una ricchezza privata pari a tre volte quella pubblica globale.

© Riproduzione Riservata

Quotidiano

Quotidiano - Italiano

Mondo

Informativa sulla Privacy