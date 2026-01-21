Diocesi: Rimini e San Marino, stasera Cacciari inaugura l’anno accademico 2025/2026 dell’Issr “Alberto Marvelli”

Questa sera il filosofo e saggista Massimo Cacciari inaugurerà l’anno accademico 2025-2026 dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Alberto Marvelli” delle diocesi di Rimini e di San Marino–Montefeltro. L’evento, previsto per le 21 presso la chiesa di Sant’Agostino (via Cairoli 36, nel centro storico di Rimini), vedrà il professor Cacciari dialogare con il professor Natalino Valentini, già direttore dell’Issr “Marvelli”, sul tema “Il respiro della vita. P. A. Florenskij testimone della verità”. “Pavel A. Florenskij fu uno dei più originali e poliedrici intellettuali russi del Novecento: prete ortodosso, filosofo, matematico, fisico, ingegnere elettrotecnico e teologo, testimone ecumenico di pace e di unità – spiegano gli organizzatori –. Arrestato durante la repressione staliniana, condannato ai gulag e fucilato nel 1937, Florenskij è considerato un martire del pensiero e della fede. La sua vita e le sue opere testimoniano un’eccezionale integrità spirituale e una profonda capacità di tenere insieme scienza e fede”.

L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Modererà la serata Simona Mulazzani, direttrice di Icaro TV, media della diocesi di Rimini.

