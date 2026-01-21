Ue: Costa (Consiglio europeo) sul Mercosur, “invece di sfere d’influenza, stiamo creando sfere di prosperità”

“Ulteriori dazi doganali minerebbero le relazioni transatlantiche e sarebbero incompatibili con l’accordo commerciale Ue-Usa. Siamo pronti a difendere noi stessi, i nostri Stati, i nostri cittadini e le nostre imprese da qualsiasi forma di coercizione. L’Unione europea ha il potere e gli strumenti per farlo”. Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, intervenendo in aula a Strasburgo ha affrontato diversi temi legati alle decisioni o alle minacce assunte dall’amministrazione Usa. Costa ha fra l’altro dichiarato che la “sicurezza a lungo termine in Europa non può essere garantita solo attraverso maggiori investimenti e cooperazione nella difesa. Deve essere conseguita attraverso una pace giusta e duratura in Ucraina. Perché la sicurezza dell’Ucraina è la sicurezza dell’Europa. […] La nostra risposta è stata chiara fin dal primo giorno della guerra di aggressione russa: fornire pieno sostegno all’Ucraina”. E sull’accordo commerciale con i Paesi dell’America Latina, che ha una valenza economica ma anche politica, ha detto: “L’accordo commerciale tra Ue e Mercosur invia un messaggio potente al mondo: invece dei dazi, l’Unione europea offre partenariati. Invece di sfere d’influenza, stiamo creando sfere di prosperità condivisa”.

