San Francesco di Sales: Carpi, sabato un incontro sul beato Focherini e Bezzi

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, sabato 24 gennaio, dalle 16, in Sala Duomo a Carpi si terrà l’incontro dal titolo “Amici per la Pace. Odoardo Focherini e Quirino Bezzi: passione per la montagna e giornalismo. Dall’aiuto ai perseguitati alla chiesetta sul Vioz”. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Comunicazioni sociali diocesano in collaborazione con il Centro studi della Val di Sole, punta ad esplorare il contesto delle origini trentine della famiglia Focherini e il legame particolare tra il beato Odoardo e una figura di riferimento culturale e politico come Quirino Bezzi (1914-1989). Le vicende umane del carpigiano di origine trentina Odoardo Focherini e del solandro Quirino Bezzi, fondatore e presidente del Centro studi Val di Sole, si sono incrociate tra i monti delle Valli di Sole e di Peio, evidenzia la diocesi: cura e passione per il creato e per la montagna in particolare, impegno nel giornalismo, solidarietà e condivisone degli ideali di pace e di libertà repressi dal regime fascista sono i valori che ancora oggi rendono più che mai attuale e giustificato il ricordo di queste due personalità. Basti citare che fu probabilmente Focherini, giornalista ormai famoso, a suggerire all’amico Bezzi il progetto di costruire la cappella in cima al Vioz, nel gruppo montuoso dell’Ortles-Cevedale. Per approfondire questa storia che fa da ponte tra l’Emilia e il Trentino al convegno interverranno Uldarico Fantelli, autore del libro “E come Patria una Valle… Vita e opere di Quirino Bezzi”; Marcello Liboni, presidente del Centro Studi Val di Sole; Maria Peri, docente e studiosa della memoria del Beato Focherini; don Enrico Pret, parroco dell’Unità pastorale Alta Val di Sole e il giornalista Rai Nelson Bova, già autore di un docufilm su Focherini. Al termine dell’incontro, alle 18, in cattedrale, don Enrico Pret presiederà la messa nella festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, nel ricordo del beato Focherini, e in prossimità del Giorno della Memoria.

