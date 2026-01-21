Diocesi: Arezzo, “Giustizia e pace in Terra Santa”, il 14 febbraio incontro con il card. Pizzaballa

(Foto diocesi Arezzo-Cortona-Sansepolcro)

Sarà dedicato alla situazione in Terra Santa, alla condizione dei cristiani e alle prospettive di una pace fondata sulla giustizia, l’incontro “Giustizia e Pace in Terra Santa” in programma venerdì 14 febbraio alle 15.30 nella basilica di San Francesco ad Arezzo. L’iniziativa è promossa dalla diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, da Rondine Cittadella della pace e dalla Caritas diocesana e vedrà la partecipazione del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. I lavori si apriranno con i saluti del vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, mons. Andrea Migliavacca, del direttore della Caritas diocesana don Fabrizio Vantini e di Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine Cittadella della pace. Seguirà l’intervento di don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, che proporrà una riflessione sul tema “La ‘pace ostinata’. Educarsi alla pace, affermare la fraternità”. A concludere l’incontro sarà la lectio magistralis del card. Pizzaballa dal titolo “Come ricostruire nuove relazioni di fiducia in Terra Santa”. L’evento è realizzato con la collaborazione della Direzione regionale dei Musei nazionali della Toscana e dei Frati minori conventuali di Arezzo e con il patrocinio della Camera di commercio Arezzo-Siena. L’incontro sarà trasmesso in diretta in tutta la Toscana da Tsd, canale 85 del digitale terrestre, e in streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live.