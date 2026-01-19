Violenza di genere: Campus Bio-Medico, inaugurato il nuovo Centro antiviolenza

È stato inaugurato oggi il nuovo Centro Antiviolenza della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico realizzato in collaborazione con l’associazione Assolei APS. Il presidio nasce per offrire ascolto, orientamento e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza e maltrattamenti e ai loro figli minori, garantendo riservatezza e anonimato. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 15, con reperibilità telefonica h24 al numero 345.5839697.

All’evento di inaugurazione, dal titolo “Insieme dalla parte delle donne”, sono intervenute in rappresentanza delle istituzioni nazionali e locali l’assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre, la Presidente del IX Municipio di Roma Capitale Titti Di Salvo, la senatrice della Commissione Bilancio Beatrice Lorenzin e la deputata della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Ylenja Lucaselli. Per il Policlinico Campus Bio-Medico erano presenti il Presidente Carlo Tosti e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Paolo Sormani, mentre per l’associazione Assolei APS ha partecipato all’iniziativa la Presidente Dalila Novelli. Il nuovo centro è stato benedetto al termine della cerimonia di inaugurazione dal cappellano del Policlinico don Luca Brenna.

Le donne potranno trovare un luogo sicuro e accogliente, dove condividere la propria storia e ricevere un aiuto concreto. L’accesso è semplice e immediato: basterà presentarsi direttamente presso la sede del Centro in via Álvaro del Portillo 200 oppure contattare le operatrici tramite telefono, WhatsApp o e-mail (info@assolei.it). Dopo il primo colloquio, è previsto che venga effettuata una valutazione del rischio e, se necessario, che venga attivato il piano di protezione. Il percorso è stabilito che prosegua con incontri individuali o di gruppo, consulenze legali e interventi mirati per favorire l’autonomia personale e abitativa. Tutto avviene nel rispetto delle decisioni della donna e della sua sicurezza, con il supporto di professioniste qualificate.

