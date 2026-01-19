Unità dei cristiani: diocesi Ragusa, due momenti ecumenici

La diocesi di Ragusa invita i fedeli a partecipare alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in programma dal 18 al 25 gennaio, le cui celebrazioni sono promosse dall’Ufficio pastorale di ecumenismo e dialogo interreligioso. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno, tratto dalla Lettera agli Efesini (4,4), richiama la comune vocazione dei credenti: “Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito, come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati”. All’iniziativa partecipano 7 comunità cristiane presenti sul territorio: la Chiesa cattolica, la Comunità luterana di Sicilia, la Chiesa avventista del settimo giorno di Ragusa, la Chiesa ortodossa rumena di Vittoria, la Chiesa pentecostale Sabaoth di Vittoria, la Chiesa pentecostale di Santa Croce Camerina e la Chiesa pentecostale “Nuova Creazione” di Scoglitti, in un cammino condiviso di preghiera e ascolto reciproco. Sono previsti 2 momenti di preghiera comunitaria: martedì 20 gennaio nella chiesa pentecostale “Nuova Creazione” lungo la strada Vittoria–Scoglitti e giovedì 22 gennaio nella chiesa cattolica “San Giovanni Battista” di Santa Croce Camerina. I testi e le riflessioni utilizzati sono stati preparati da un gruppo ecumenico coordinato dal Dipartimento per le Relazioni interreligiose della Chiesa apostolica armena, proseguendo una tradizione che negli anni ha coinvolto comunità cristiane di diverse aree del mondo.

