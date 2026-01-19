Diocesi: Trento, parte il percorso di formazione “Per una pace possibile”. Il 25 gennaio la Festa della pace con mons. Tisi e Notarstefano

Prenderà il via domani, a Trento, il percorso di formazione “Per una pace possibile”, promosso da Azione Cattolica Trento e Scuola diocesana di Formazione teologica, rivolto a giovani e adulti. Previsto un ciclo di incontri in presenza e online che affronterà il tema della pace da diverse angolature – culturali, bibliche, sociali e civili – offrendo strumenti di lettura della realtà e piste di azione concreta. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 18.30 alle 20, in presenza presso il Polo culturale Vigilianum e online in diretta streaming su Zoom.

Il percorso si aprirà domani, martedì 20 gennaio, con “Artigiani di pace”, una tavola rotonda che mette al centro le esperienze di chi, sul territorio, lavora quotidianamente per la promozione della pace e dei diritti umani. Interverranno il Forum trentino per la pace e i diritti umani, la Sezione Rondine nel mondo della scuola e l’Associazione “C’è campo odv”. Modererà l’incontro Diego Andreatta, direttore di “Vita Trentina”. Martedì 27 gennaio lo sguardo si allargherà al contesto internazionale con l’incontro “Dopo la guerra. Strade per ricominciare”, con Raffaele Crocco, giornalista, direttore dell’Atlante delle Guerre e dei conflitti del mondo e di Unimondo. Il cammino proseguirà poi martedì 3 febbraio con “Fra conflitto e riconciliazione. La voce della Bibbia”, guidato da Nicoletta Gatti, biblista e missionaria in Ghana. La conclusione sarà affidata martedì 10 febbraio a Roberto Mancini, filosofo e direttore del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Macerata, che parlerà de “La via della nonviolenza”.

Il percorso è arricchito da un appuntamento speciale: domenica 25 gennaio, dalle 9 alle 16, presso il Seminario di Trento, si terrà la Giornata diocesana di Azione Cattolica e Festa della pace (Azione Cattolica ragazzi), sul tema “Verso una pace disarmata e disarmante”. Interverranno Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale di Azione Cattolica, mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, e i rappresentanti del Forum trentino per la pace e i diritti umani.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /