Cure palliative: Università Cattolica Roma, il 22 gennaio giornata inaugurale dei Master per medici e professioni sanitarie

Si svolgerà giovedì 22 gennaio, alle 9.30 nell’Aula Brasca del Policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma, la giornata inaugurale dell’VIII edizione del Master di II livello in Alta formazione e qualificazione in cure palliative per medici e dell’XI edizione del Master in Cure palliative e terapie del dolore per le professioni sanitarie dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’iniziativa offrirà un momento di confronto sui temi delle cure palliative come diritto e livello essenziale di assistenza, con particolare attenzione alla personalizzazione dei percorsi e al raccordo con i servizi territoriali, in linea con l’esperienza del Servizio di cure palliative intraospedaliere del Gemelli, attivo dal 2016.

Ad aprire i lavori saranno il preside Alessandro Sgambato; mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale della Cattolica; Daniele Piacentini; Antonio Gasbarrini e Graziano Onder, direttore dei Master. Alle 10 è prevista la lectio magistralis del palliativista Giorgio Trizzino, seguita dagli interventi di Francesco Zaffini, Paola Binetti e Giuseppe Fioroni. Alle 11 la tavola rotonda “Cure palliative: il ruolo dell’università e delle istituzioni”, con rappresentanti del ministero della Salute, Agenas, del Consiglio superiore di sanità e del Comitato nazionale di bioetica, oltre ai referenti della rete regionale del Lazio. La giornata si concluderà con la consegna dei diplomi del Master di II livello 2023/2024.

“L’incontro – sottolinea Onder – è un’occasione per condividere buone pratiche e definire le priorità future, valorizzando il ruolo strategico dell’università e l’integrazione delle cure palliative nei percorsi assistenziali, fondamentali per garantire dignità, sollievo e rispetto della volontà della persona”.

