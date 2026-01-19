Pace: Macomer, 800 persone in marcia. Testimonianza del card. Mathieu, arcivescovo di Teheran: “Chiamati a essere portatori di vita”

“In un momento delicato per l’Iran è ancora più significativa la testimonianza offerta dal cardinale Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini in Iran, che ha presieduto la veglia di preghiera nella chiesa Beata Vergine Maria Regina delle missioni”, per la Marcia della pace a Macomer (Sardegna). “Non possiamo rimanere radicati in certe opinioni fisse che considerano solo guerre e conflitti, che vedono solo il male nel nostro quotidiano. Siamo chiamati a essere portatori di vita, di pace, a metterci in moto per credere in un mondo migliore possibile dovunque su questa terra. Perché in ciascun uomo c’è qualcosa di buono e di bello”. Il porporato ha aggiunto. “Anche se in questi giorni si ricorda proprio l’Iran per i suoi conflitti in termini di forza, anche con conseguenze sulla scacchiera mondiale, vi posso assicurare che in questa terra tanta gente aspira alla pace e vuole collaborare alla pace mondiale”.

