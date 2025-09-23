Ue: pronto il programma della Settimana europea delle regioni e delle città. 200 eventi a Bruxelles

Conto alla rovescia per la Settimana europea delle regioni e delle città 2025, uno spazio di tempo voluto dalla Direzione generale per la Politica regionale e urbana della Commissione europea e dal Comitato europeo delle Regioni per dare la possibilità a città e regioni di “mettere in mostra la loro capacità di creare crescita e occupazione, attuare la politica di coesione dell’Ue e dimostrare l’importanza del livello locale e regionale per una buona governance europea”. Il programma si dipana dal 13 al 16 ottobre, a Bruxelles, con 200 eventi, e l’apertura con un dibattito politico di alto livello sulle priorità strategiche e la visione a lungo termine delle politiche di coesione. Il giorno successivo il tema sarà “Agenda Ue per le città. Plasmare il futuro urbano dell’Europa” e riguarderà le principali sfide che le città devono affrontare (dall’edilizia abitativa, al clima, dalla digitalizzazione alla mobilità e l’inclusione sociale). Una sessione sarà poi dedicata alle regioni del confine orientale e una dedicata alle sfide poste dal cambiamento demografico. Martedì 14 ottobre avverrà la cerimonia di premiazione del premio Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti, mentre mercoledì 15 ottobre ci sarà quella del premio Regiostars, riconoscimento per i progetti regionali più innovativi, di impatto e stimolanti d’Europa. La giornata del 15 ottobre è dedicata ai temi della resilienza climatica, in vista della Cop30, tra pianificazione territoriale, green deal e resilienza climatica e il premio del Label per le Mission Cities, per le città che aprono la strada alla neutralità climatica. Il 16 ottobre sarà dedicato al “Patto dei Sindaci dell’Ue”: interverranno la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la presidente del Comitato delle Regioni Kata Tüttő e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme Raffaele Fitto. In ogni Paese europeo c’è poi un calendario di iniziative che si estende fino a fine 2025, con la “Settimana europea delle regioni e delle città vicino a te”.

