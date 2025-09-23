Notte europea ricercatori: Osp. Bambino Gesù, il 26 settembre nei laboratori di Roma-San Paolo esperimenti, visite e percorsi interattivi per bambini, ragazzi e famiglie

Una notte per esplorare la scienza da vicino: venerdì 26 settembre l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù apre i laboratori di ricerca della sede di Roma-San Paolo a bambini, ragazzi e famiglie con esperimenti, visite guidate e attività immersive e interattive. Con questa iniziativa l’Ospedale aderisce all’edizione 2025 di Leaf, progetto che porta la scienza nelle piazze di tutta Italia coordinato dall’Associazione Frascati Scienza nell’ambito della 20ª edizione della Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, evento culmine della Settimana della Scienza (20-27 settembre) promossa dalla Commissione europea. Dalle 18 alle 23 i visitatori potranno sperimentare percorsi immersivi e attività pensate per tutte le età: dal viaggio tridimensionale nelle ossa grazie ai visori 3D ai giochi interattivi sull’intelligenza artificiale a misura di bambino, da un’avvincente guida galattica nel sistema immunitario alla scoperta del microbiota e degli “ospiti invisibili” che vivono in equilibrio con il nostro corpo. Spazio anche per un approfondimento sulla pelle e i suoi segreti, per esperimenti che mostrano come dal laboratorio nasca una nuova terapia e per un viaggio nel mondo delle neuroscienze. Oltre agli stand tematici torneranno i tour guidati nei laboratori di ricerca, dove ricercatori e ricercatrici accompagneranno i partecipanti alla scoperta degli strumenti e delle tecnologie più avanzate.

“Aprire le porte dei nostri laboratori non significa soltanto condividere conoscenza, ma anche mostrare come la scienza possa trasformarsi in strumenti reali di diagnosi e di terapia”, spiega Andrea Onetti Muda, direttore scientifico del Bambino Gesù. “Ma c’è anche un altro aspetto: vogliamo che i più giovani vedano da vicino i ricercatori, ascoltino le loro storie, tocchino con mano gli strumenti che utilizzano. È così che può nascere una vocazione, che può crescere la curiosità di un futuro medico o scienziato”.

Anche quest’anno le iscrizioni alle varie attività sono gestite da Frascati Scienza tramite il sito web ufficiale. Programma, info e prenotazioni a questo link.

