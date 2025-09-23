Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali persistono sull’Italia. Allerta arancione in Veneto, gialla in quindici Regioni”

“Un’ampia depressione posizionata tra la Francia e le nostre Regioni del Nord-Ovest continua a portare masse d’aria umida e instabile sull’Italia, causando tempo perturbato su buona parte del territorio anche per la giornata di domani”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 24 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania, in estensione sulla Sicilia”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 24 settembre, allerta arancione su alcuni settori del Veneto. Valutata, inoltre, allerta gialla su ampi settori di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sulla Provincia autonoma di Bolzano, sui settori centro-meridionali della Toscana, su gran parte di Abruzzo, Campania, Calabria e Sardegna, parte della Basilicata e sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Molise e Sicilia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /