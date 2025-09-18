Solidarietà: Roccasecca (Fr), sabato incontro su Protezione Civile, volontariato e criticità economico-sociali

Si svolgerà sabato 20 settembre (ore 16.00) a Roccasecca (Fr), l’incontro – dibattito “Protezione Civile, ruolo del volontariato e le criticità economico-sociali”, organizzato dalla Fondazione Misericordia di Roccasecca OdV. A tenere la relazione, dal titolo “Il sistema di Protezione Civile come risposta ai bisogni quotidiani della popolazione”, sarà Elvezio Galanti, geologo e vulcanologo, uno dei fondatori del Dipartimento di Protezione Civile nazionale e già suo Direttore, nonché stretto collaboratore dell’ideatore del sistema di Protezione Civile italiano, il già ministro Giuseppe Zamberletti. Saranno presenti e interverranno, tra gli altri: suor Veronica Donatello, responsabile Cei per la Pastorale delle Persone con Disabilità, il vescovo emerito mons. Luca Brandolini, il Sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, la portavoce Forum Terzo Settore del Lazio Francesca Danese, Giulio Prosperetti, già vice presidente della Corte Costituzionale e l’attore impegnato nel sociale e nel volontariato Mirko Frezza. La Misericordia intitolata a San Tommaso d’Aquino celebra 32 anni di servizio, solidarietà e impegno per la comunità locale e, oltre al convegno, il 20 settembre sarà occasione di un momento di festa, formazione e presentazione delle nuove attività. In particolare, la presentazione della cucina da campo finanziata dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale e la benedizione della sede della Misericordia, dove verrà attivato un punto di accoglienza per il durante e “Dopo di noi”.

