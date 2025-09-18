Leone XIV: “preoccupato per il trattamento dei migranti in Usa”

“Una cosa che Francesco ha fatto verso la fine del suo pontificato, e che ritengo molto significativa, è stata la lettera che ha scritto sulla questione del trattamento degli immigrati”. Lo dice il Papa, nell’intervista rilasciata alla giornalista Elise Ann Alen di Cruz per il libro “León XIV: ciudadano del mundo, missionero del siglo XXI”, in uscita oggi. “Sono stato molto contento di vedere come i vescovi americani abbiano recepito questa idea, e alcuni di loro sono stati abbastanza coraggiosi da seguirla. Penso che questo approccio, in generale, sia migliore, ovvero che mi impegni principalmente con i vescovi”, spiega Leone XIV. Papa Francesco all’inizio di quest’anno aveva inviato una lettera a tutti i vescovi degli Stati Uniti nella quale chiedeva di accogliere coloro che arrivavano nel Paese in cerca di una vita migliore. “Gli Stati Uniti sono un attore potente a livello mondiale, dobbiamo riconoscerlo, e a volte le decisioni vengono prese più in base all’economia che alla dignità umana”, ha denunciato inoltre il Pontefice.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /