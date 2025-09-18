Pace: Pavia, “note di pace” nel Duomo con l’orchestra Istituto Magnificat di Gerusalemme

Sabato 27 settembre alle ore 20.30, nel duomo di Pavia, l’orchestra da camera dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme, la scuola di musica dei francescani della Custodia di Terra Santa, offrirà un momento musicale dal titolo “Note di pace”. Una testimonianza-preghiera in musica, nell’ottavo centenario del Cantico delle creature di Francesco d’Assisi, per “ricordarci che è possibile vivere insieme, in pace”. “Non c’è miglior comunicazione della testimonianza. Ascoltare insieme qualcosa di bello, fatto insieme, è un contributo a salvare le luci di un Paese diviso, Israele e la Palestina, in una guerra che ha approfondito ancora di più le divisioni”, ha detto il card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. È “invocare un atto di speranza, un nuovo cessate-il-fuoco, che fermerà morti e distruzioni”. L’Istituto Magnificat è un “progetto educativo fiore all’occhiello” della Custodia di Terra Santa, una realtà scolastica di Gerusalemme che ha visto formarsi centinaia di giovani. Quest’anno festeggia 30 anni di vita: è nato nel 1995 dall’intuizione di un frate italiano musicista, fra Armando Pierucci, un ambiente che doveva accogliere principalmente giovani palestinesi della città vecchia affascinati dal suono di un

pianoforte e dalla volontà di apprendere il canto corale. Con l’aiuto di due cristiane, fra Armando organizzò i primi corsi e il numero di allievi aumentò. Alla richiesta di poter assumere docenti ebree, le prime candidate, per insegnare a studenti in maggioranza arabi palestinesi – cristiani e musulmani –, i frati della Custodia risposero positivamente e permisero al Magnificat di nascere e crescere. L’Istituto ha iniziato così a ottenere riconoscimenti in tutto il mondo. Oggi il Magnificat ha circa duecentoventi studenti e una trentina i docenti. La serata musicale del 27 settembre si inserisce nel progetto Frate Francesco 2023-2026 – Centenari francescani in Lombardia, promosso da Fondazione Terra Santa, con il sostegno delle famiglie francescane lombarde e con il contributo di Fondazione Cariplo e

Regione Lombardia. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Diocesi di Pavia, la Caritas diocesana e la Fondazione Agape. L’ensemble del Magnificat si esibisce il 26 settembre 2025 a Bologna (in occasione del Festival Francescano) e, dopo l’appuntamento nel Duomo di Pavia, il 28 settembre a Novara nella chiesa di San Nazzaro della Costa e il 29 settembre a Lecco nella basilica di San Nicolò.

