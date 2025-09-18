Cinema: Trento, ieri sera al via Religion Today Film Festival. Oggi focus su Gaza

Al via ieri, 17 settembre, la ventottesima edizione di Religion Today Film Festival, che si terrà a Trento fino al 24 settembre. La rassegna quest’anno racconterà al pubblico il profondo rapporto tra sport e spiritualità, strizzando l’occhio alle Olimpiadi di Milano – Cortina, con la partecipazione di numerosi sportivi e sportive di massimo livello e la premiere europea del film d’animazione “Light of the world.” Saranno più di 70 i film in programma, tra feature, animazioni e documentari.

Ieri sera, presso le Gallerie di Piedicastello, in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino, è stato proiettato “A passo d’oro”, il film di Lia e Alberto Beltrami, Italia, che racconta della vittoria del trentino Francesco Nones, presente in sala: ex fondista e medaglia d’oro nella 30 km ai X Giochi olimpici invernali di Grenoble del 1968, primo campione olimpico italiano della storia dello sci di fondo. “Una volta tornato a casa dopo la vittoria – racconta Nones – i miei compaesani hanno fatto tutto quello che era in loro potere per accogliermi. Mi volevano bene, ed è un affetto che ancora percepisco nella gente quando mi incontra”.

Tra gli ospiti presenti all’apertura, anche il presidente del Comitato paralimpico Massimo Bernardoni e l’assessora all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità, Francesca Gerosa.

Oggi, giovedì 18 settembre, inizieranno le proiezioni al Cinema Modena a partire dalle 17.

Religion Today ha scelto di dedicare uno focus particolare alla Palestina con la proiezione di “Yalla Parkour”, film-doc del 2024 di Areeb Zuaiter, in cui sport, resistenza e appartenenza si incontrano a Gaza, dove la regista racconta di un giovane atleta di parkour gazawi; saranno presenti in sala alcuni dei protagonisti.

“Ieri ho ricevuto un video messaggio da Ahmed Matar, attore protagonista di Yalla Parkour – racconta Andrea Morghen, direttore artistico di Religion Today -. Nel messaggio non c’erano parole di odio ma solo un grido di libertà per la sua terra e il suo popolo. Ad Ahmed e ai ragazzi del Gaza Parkour team voglio dire che il festival é loro vicino in questo momento tragico e che continueremo a dare voce ai popoli oppressi e alle vittime civili di tutte le guerre e a lavorare incessantemente affinché la cultura possa essere veicolo di messaggi di pace e promotrice dei diritti umani”.

L’anima del Festival sarà in Piazza Fiera, dove verrà installata la “Tenda di Abramo”, luogo di incontro e passaggio, in cui si terranno masterclass con artisti e ospiti internazionali, interviste, presentazioni di libri e aperitivi “medagliati” aperti al pubblico, con la partecipazione di alcuni dei migliori atleti e atlete nazionali.

Religion Today anche quest’anno raggiungerà città e periferie col suo messaggio di confronto, partendo da Trento e passando per Arco, Dro, Lavarone, Riva del Garda, Altopiano di Pinè, Vezzano e Bolzano, portando sul territorio pellicole di altissima qualità.

Info: https://rtff.it/.

