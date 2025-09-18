Diocesi: Terni, gli aiuti dell’Emporio Bimbi della San Vincenzo de Paoli per l’inizio della scuola

(foto: diocesi Terni)

L’inizio della scuola è il periodo di maggiori necessità per le famiglie con figli piccoli che si rivolgono all’Emporio Bimbi della San Vincenzo de’ Paoli di Terni, e di preoccupazioni considerando quanto incide sulla gestione familiare l’acquisto di libri e corredo scolastico, con i prezzi in continuo aumento. Grazie al sostegno dei benefattori e dei volontari della San Vincenzo si è riusciti ad aiutare tante famiglie, distribuendo 125 zaini, circa 1000 quaderni, 88 astucci completi oltre a notevoli quantità di grembiuli, pastelli, pennarelli, album e vari articoli di cancelleria. Da fine agosto al 15 settembre, 168 mamme delle oltre 30 nazionalità seguite dalla San Vincenzo-Emporio Bimbi, si sono recate nella sede di via Pascoli a Terni per ritirare materiali necessari ai propri figli, perché l’inizio della scuola sia dignitoso per tutti.

“Questa è una delle principali finalità dell’Emporio Bimbi – spiega la coordinatrice Antonella Catanzani – e siamo veramente grati ai tanti che, condividendo il nostro obiettivo, hanno dato un contributo suo raggiungimento: la Fondazione Gualdrini, la Cosp Tecno Service, la Banca Centro Toscana-Umbria Credito Cooperativo, Roma Club Terni brigata Angelo Nulli e tanti altri soggetti che hanno dimostrato un grande senso di solidarietà e la volontà di rendere la nostra città più accogliente”.