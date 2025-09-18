Diocesi: Imola, domani l’evento “San Cassiano chiama… San Gennaro”

(Foto diocesi di Imola)

“San Cassiano chiama… San Gennaro”. È questo il nome scelto per l’evento promosso dalla diocesi di Imola per festeggiare il patrono della Campania. Un’iniziativa voluta anche dal vescovo, mons. Giovanni Mosciatti, vista la presenza di una comunità di cittadini di origine campana nella diocesi di Imola (prima comunità regionale presente sul territorio).

“In diocesi di Imola vivono più di cinquemila persone originarie della Campania, in particolare napoletani – spiega il vescovo –. È una presenza importante e ci è sembrato bello che anche le grandi comunità non originarie del territorio potessero celebrare i propri santi patroni, così come noi celebriamo San Cassiano”. Non si tratta solo di un omaggio a una tradizione popolare molto sentita, ma di un invito a riscoprire ciò che unisce. “Il martirio è la radice di molte comunità cristiane – continua mons. Mosciatti –. San Cassiano e San Gennaro sono entrambi martiri: attorno alla loro testimonianza è nata una fede che continua a generare fraternità”.

Il cuore della giornata di venerdì 19 settembre sarà la celebrazione della messa alle 18,30, a cui sarà presente una reliquia di San Gennaro, custodita nel reliquiario situato nella chiesa di San Francesco a Castel Bolognese. La serata proseguirà con una cena conviviale in cui si mescoleranno sapori romagnoli e campani, e con un concerto musicale che proporrà brani della tradizione napoletana, classici e contemporanei, da Pino Daniele a brani della musica popolare.